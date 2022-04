Dimanche à la campagne – Ferme et moulin Sainte Marie Auxon Auxon Catégories d’évènement: Aube

Auxon Aube Dimanche 1er mai : AUXON – Dimanche à la campagne, de 10h à 19h, à l’Association de la Ferme

et du Moulin Sainte Marie (Hameau du Moulin du Bois, 770 rue de la Collinette). Ancienne ferme moulin bordé par cour d’eau. Musée vivant chevaux de trait, animaux de la ferme. Ambiance country guinguette. Stands exposants et artisans. Jeux pour enfants et baptême équestre.

Avec la présence de : Million René et ses vieilles machines • Rigolot Sylvain à la forge.

Restauration sur place : Menu 6 € – Frites garnies avec saucisse, merguez ou kebab. Crêpes, boissons.

