Eaux-Puiseaux Aube Eaux-Puiseaux Dimanche 1er mai : EAUX PUISEAUX – Dimanche à la campagne, de 10h à 19h, à la Ferme d’Hotte (22 rue Largentier). Ferme cidricole bio, cidre, jus de pomme, ratafia, vinaigre, huile vierge, colza, tournesol, limonade,… Visite cidrerie, musée tarif réduit 2,50 €, vergers, dégustation. Restauration “Au Puisotin”: cuisine au cidre préparé par Christian et cocktail au cidre, préparé par Sébastien (recette après dégustation offerte) Le Puisotin propose également des plats avec les volailles et les œufs de l’EARL du Courbier.

