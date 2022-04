Dimanche à la campagne – Ferme des Charmes Maraye-en-Othe, 1 mai 2022, Maraye-en-Othe.

Dimanche à la campagne – Ferme des Charmes Maraye-en-Othe

2022-05-01 – 2022-05-01

Maraye-en-Othe Aube

Dimanche 1er mai : MARAYE EN OTHE – Dimanche à la campagne, de 10h à 19h, à la Ferme des Charmes (4 Hameau de Champcharme). Ferme arboricole, visite de cave, verger et dégustation gratuite de cidres et jus de pommes, élaborons aussi vinaigre et ratafia de cidre. Dégustation du champagne Olivier Lassaigne (Montgeux) Certifié HVE.

Avec la présence de : L’idéal de Bologne, boulangerie, pâtisserie et glaces • Mireille Payen, artiste peintre • Jean-Paul Nonat, artiste peintre, pointillisme • Christine Courchaussé, Patchwork, mosaïque,

peinture.

Restauration sur place : crêpes et gâteaux faits avec des produits de l’Aube, frites, andouillette, saucisse, hot dog. Tarif : 3 à 12 €.

Contact : +33 (0)7 70 42 27 36 – fermedescharmes@gmx.fr

