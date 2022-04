Dimanche à la campagne – EARL du Courbier Eaux-Puiseaux, 1 mai 2022, Eaux-Puiseaux.

Dimanche à la campagne – EARL du Courbier Eaux-Puiseaux

2022-05-01 – 2022-05-01

Eaux-Puiseaux Aube

Dimanche 1er mai : EAUX PUISEAUX – Dimanche à la campagne, de 10h à 19h, à l’EARL du Courbier (9 rue de la voie de Puiseaux). Élevage de volailles fermières en plein air : poulets, pintades, canards et canes de barbarie, poules pondeuses, dindes blanches, dindes de Noël, chapons et oies. Présentation de l’élevage sur demande, vente des produits de la ferme.

Avec la présence de : Les escargots du Pays d’Othe, dégustation, vente • EARL Ferme du Pré Mazet, légumes et confitures • La Ferme des Tourelles, fromages AOP Soumaintrain, IGP et autres spécialités locales • Association Parents Récré Actifs, crêpes, boissons, au profit de l’école • EARL des Noisetiers, vins d’Épineuil rouge et rosé • l’artisan’Othe, apéritifs à base de vin et produits de la ferme • Création de princesse, bijoux en pierres naturelles.

Restauration sur place : Œufs à la coque et son accompagnement 6.50 €, douzaine d’escargots 8 € l’assiette, assiette de fromages, crêpes sucrées.

Contact : +33 (0)3 25 42 00 23 – +33 (0)6 03 16 86 71

Eaux-Puiseaux

