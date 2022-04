Dimanche à la campagne – Chèvrerie des Joncs Saint-Phal Saint-Phal Catégories d’évènement: Aube

Saint-Phal

Dimanche à la campagne – Chèvrerie des Joncs Saint-Phal, 1 mai 2022, Saint-Phal. Dimanche à la campagne – Chèvrerie des Joncs Saint-Phal

2022-05-01 – 2022-05-01

Saint-Phal Aube Saint-Phal Dimanche 1er mai : SAINT PHAL – Dimanche à la campagne, de 10h à 19h, à la Chèvrerie des Joncs (20 rue des Joncs). Ferme située dans un ancien moulin au bord de l’eau. Élevage de chèvres et fabrication de fromages. Visite de la chèvrerie et possibilité de donner le biberon aux chevreaux ! 11h Chasse aux œufs. Foire aux bestiaux (poules, cochons, chevaux,…). Restauration sur place : menu paella. Contact : +33 (0)6 10 22 88 22 – sebastienpatient@hotmail.fr sebastienpatient@hotmail.fr +33 6 10 22 88 22 Dimanche 1er mai : SAINT PHAL – Dimanche à la campagne, de 10h à 19h, à la Chèvrerie des Joncs (20 rue des Joncs). Ferme située dans un ancien moulin au bord de l’eau. Élevage de chèvres et fabrication de fromages. Visite de la chèvrerie et possibilité de donner le biberon aux chevreaux ! 11h Chasse aux œufs. Foire aux bestiaux (poules, cochons, chevaux,…). Restauration sur place : menu paella. Contact : +33 (0)6 10 22 88 22 – sebastienpatient@hotmail.fr Saint-Phal

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: Aube, Saint-Phal Autres Lieu Saint-Phal Adresse Ville Saint-Phal lieuville Saint-Phal Departement Aube

Saint-Phal Saint-Phal Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-phal/

Dimanche à la campagne – Chèvrerie des Joncs Saint-Phal 2022-05-01 was last modified: by Dimanche à la campagne – Chèvrerie des Joncs Saint-Phal Saint-Phal 1 mai 2022 Aube Saint-Phal

Saint-Phal Aube