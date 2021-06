Chaource Chaource Aube, Chaource Dimanche à la campagne Chaource Chaource Catégories d’évènement: Aube

Chaource

Dimanche à la campagne Chaource, 13 juin 2021-13 juin 2021, Chaource. Dimanche à la campagne 2021-06-13 – 2021-06-13

Chaource Aube Chaource Dimanche 13 juin : CHAOURCE – Dimanche à la campagne à la Fromagerie Artisanale de Chaource (30 Route des Maisons les Chaources). Fromagerie artisanale fondée en 1885. Visites guidées toute la journée, en extérieur. Dégustation de Chaource, Mussy. Magasin de vente directe et de produits du terroir. Produits :

– Chaource AOP artisanal

– Delice de Mussy

– Lys de Champagne-Ardenne

– Fromage blanc moulé à la louche Restauration : Oui

