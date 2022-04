Dimanche à la campagne – Champignonnière Cussangy Cussangy Catégories d’évènement: Aube

Cussangy

Dimanche à la campagne – Champignonnière Cussangy, 1 mai 2022, Cussangy. Dimanche à la campagne – Champignonnière Cussangy

2022-05-01 – 2022-05-01

Cussangy Aube Cussangy Eur Dimanche 1er mai : CUSSANGY – Dimanche à la campagne, de 10h à 19h, aux Champignons de Cussangy (2 route des granges). Champignonnière avec différentes variétés de champignons, espace buvette et magasin avec produits transformés sur place et produits du terroir / Ça Germ’Ici, Aurore Cimorelli, plants de légumes. Contact : +33 (0)3 25 40 18 71 – champignons.cussangy@gmail.com champignons.cussangy@gmail.com +33 3 25 40 18 71 Dimanche 1er mai : CUSSANGY – Dimanche à la campagne, de 10h à 19h, aux Champignons de Cussangy (2 route des granges). Champignonnière avec différentes variétés de champignons, espace buvette et magasin avec produits transformés sur place et produits du terroir / Ça Germ’Ici, Aurore Cimorelli, plants de légumes. Contact : +33 (0)3 25 40 18 71 – champignons.cussangy@gmail.com Cussangy

dernière mise à jour : 2022-04-07 par Pays d’Othe Armance

Détails Catégories d’évènement: Aube, Cussangy Autres Lieu Cussangy Adresse Ville Cussangy lieuville Cussangy Departement Aube

Cussangy Cussangy Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cussangy/

Dimanche à la campagne – Champignonnière Cussangy 2022-05-01 was last modified: by Dimanche à la campagne – Champignonnière Cussangy Cussangy 1 mai 2022 Aube Cussangy

Cussangy Aube