de 17h à 20h

gratuit

Dimanche 4 Juillet : Bal Swing Live avec Claude Tissendier

17h – Entrée Libre

Pour le Bal Swing, Claude Tissendier, saxophone et clarinette, pilier du grand orchestre de Claude Bolling et lui-même créateur de plusieurs formations (Saxomania, Django's dream, Swingologie….) offre 100% de Benny Goodman,Django Reinhardt,Duke Ellington et autres standards swing américains.

Péniche Le Marcounet
quai de l'Hôtel de Ville
Paris 75004

