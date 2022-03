Dimanche 27 mars à 18h : En même temps – Avant-première suivie d’une rencontre avec les réalisateurs Benoît Delépine et Gustave Kervern CGR Lapérouse Albi Catégories d’évènement: Albi

Le dimanche 27 à 18h, vous pourrez découvrir en avant-première le nouveau film de Benoît Delépine et Gustave Kervern. Made in Tarn et plus particulièrement à Albi, _En même temps_ est une comédie politique loufoque avec Jonathan Cohen et Vincent Macaigne. Une rencontre avec les deux réalisateurs aura lieu après la séance ! _**En même temps**_ Avec Vincent Macaigne, Jonathan Cohen, India Hair, Jehnny Beth, Doully, Yolande Moreau, Thomas VDB, François Damiens… **Synopsis :** A la veille d’un vote pour entériner la construction d’un parc de loisirs à la place d’une forêt primaire, un maire de droite décomplexée essaye de corrompre son confrère écologiste. Mais ils se font piéger par un groupe de jeunes activistes féministes qui réussit à les coller ensemble. Une folle nuit commence alors pour les deux hommes, unis contre leur gré. Le duo de complices qui a réalisé _Mammuth_ (2012), _I feel good_ (2018) ou _Effacer l’historique_ (2020) revient avec une comédie politique incongrue au casting 5 étoiles, tout simplement irrésistible ! Venez la découvrir en avant-première dimanche 27 mars à 18h, suivie d’une rencontre avec Benoît Delépine et Gustave Kervern.

Plein tarif 7,50€ Moins de 18 ans et étudiants : 5€ Carnet de 5 entrées : 25€ valable 3 mois

