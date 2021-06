Paris Péniche Le Marcounet Paris dimanche 27 juin : Lana Gray Duo Péniche Le Marcounet Paris Catégorie d’évènement: Paris

dimanche 27 juin : Lana Gray Duo Jeudi 15 Juillet : Lana Gray Duo Lana Gray (voix) et Pieternel Van Oers (piano) déclinent un répertoire de compositions de Lana, de standards de jazz et de musique brésilienne. La complicité musicale de ce duo féminin offre à l’auditeur une musique délicate et puissante parfois mélancolique, parfois enjouée. Patrick Laroche en guest Concert gratuit en terrasse, 18h-21h Concerts -> Jazz Péniche Le Marcounet quai de l’Hôtel de Ville Paris 75004 Contact : https://www.peniche-marcounet.fr Concerts -> Jazz

