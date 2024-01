Dimanche 04 Février | 16H | Sarclo ( Sarcloret ) en Concert » Sarclo chante Dylan ( in French ) mais surtout Sarclo » Librairie Publico Paris Paris, dimanche 4 février 2024.

Dimanche 04 Février | 16H | Sarclo ( Sarcloret ) en Concert » Sarclo chante Dylan ( in French ) mais surtout Sarclo » Sarclo est un homme tendre et amoureux, un artiste ronchon et extrêmement corrosif. Le tout donne des chansons poétiques, des chansons qui font rire ou pleurer, des chansons remarquables. Dimanche 4 février, 16h00 Librairie Publico Paris Accès libre

Participation Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-04T16:00:00+01:00 – 2024-02-04T18:00:00+01:00

Fin : 2024-02-04T16:00:00+01:00 – 2024-02-04T18:00:00+01:00

Librairie Publico Paris 145 rue amelot 75011 paris Paris 75011 Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.librairie-publico.info/?p=9192 »}]