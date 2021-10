Laval Le Théâtre Laval, Mayenne Dimanche · Cies Focus et Chaliwaté Le Théâtre Laval Catégories d’évènement: Laval

Mayenne

Dimanche · Cies Focus et Chaliwaté Le Théâtre, 26 janvier 2022, Laval. Dimanche · Cies Focus et Chaliwaté

Le Théâtre, le mercredi 26 janvier 2022 à 20:30

Une histoire en trois actes pour deux récits entrecroisés. D’une part, les aventures d’une équipe de reporters animaliers, témoins des dernières espèces vivantes sur Terre. De l’autre, la vie d’une maison en huis clos, soudain en proie aux catastrophes naturelles, mais tentant à tout prix de préserver son quotidien. Fruit d’un travail commun entre deux compagnies, Dimanche dépeint une humanité saisie jusqu’à l’absurde par le déni. Frappante parabole qui utilise toutes les prouesses de l’artisanat scénique, toutes les audaces formelles (marionnettes, vidéo…) d’un théâtre gestuel et d’objets à portée universelle. Tour à tour drôle et angoissante, délurée et réaliste, une pièce sans paroles aux mille trouvailles visuelles.

15€ · 10€ · 6€

L’urgence climatique vue par le prisme d’un théâtre ébouriffant d’inventivité. Le Théâtre 34 Rue de la Paix, laval Laval Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-26T20:30:00 2022-01-26T21:45:00

Détails Catégories d’évènement: Laval, Mayenne Autres Lieu Le Théâtre Adresse 34 Rue de la Paix, laval Ville Laval lieuville Le Théâtre Laval