Dima Punk ! Concarneau Concarneau Catégories d’évènement: Concarneau

Finistre

Dima Punk ! Concarneau, 8 novembre 2022, Concarneau. Dima Punk !

Cinéville Le Poteau vert Concarneau Finistre Le Poteau vert Cinéville

2022-11-08 18:00:00 – 2022-11-08

Le Poteau vert Cinéville

Concarneau

Finistre Dans le cadre du mois du film documentaire De : Dominique Caubet

Musique originale : Michèle Le Guernevel

Année : 2019 Durée : 62 Pays de production : France, Maroc

Production : Lardux Films Stof a choisi d’être un punk à Casablanca et de garder sa crête envers et contre tout. De 2010 à 2018, Stof nous guide dans son univers décalé, de son quotidien fastidieux à de rares concerts punks. De l’insouciance de ses débuts aux moments les plus sombres, Stof poursuit sa quête de liberté dans la dignité. Il paie son indépendance au prix fort lorsqu’il se retrouve arrêté en 2017. A sa sortie en 2018 restera-t-il Dima Punk, punk toujours ? Le Poteau vert Cinéville Concarneau

dernière mise à jour : 2022-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Concarneau, Finistre Autres Lieu Concarneau Adresse Concarneau Finistre Le Poteau vert Cinéville Ville Concarneau lieuville Le Poteau vert Cinéville Concarneau Departement Finistre

Concarneau Concarneau Finistre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/concarneau/

Dima Punk ! Concarneau 2022-11-08 was last modified: by Dima Punk ! Concarneau Concarneau 8 novembre 2022 Cinéville Le Poteau vert Concarneau Finistre concarneau Finistre

Concarneau Finistre