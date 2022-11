Dim Out – Johnny Longlegs La Petite Halle Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Dim Out – Johnny Longlegs La Petite Halle, 2 décembre 2022, Paris. Le vendredi 02 décembre 2022

de 21h00 à 00h00

. gratuit

Johnny Longlegs Dim Out à la Petite Halle le vendredi 2 décembre ! Johnny Longlegs Après 5 ans à Berlin et de nombreux projets musicaux ainsi que de nombreux voyages, Johnny Longlegs pose ses instruments à Paris pour y raconter les nostalgies d’une quête identitaire et dévoile son premier EP “Flowers”, figure de proue d’un genre nouveau : La Couch Pop. La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (121m) Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (121m) Vélib -> Cité de la Musique (19.63m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Dim Out // Johnny Longlegs

