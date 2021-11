Paris Église Saint-Marcel Paris Dim. 05/12/2021 à 16h: CONCERT Le Choeur de Chambre Calligrammes Église Saint-Marcel Paris Catégorie d’évènement: Paris

Église Saint-Marcel, le dimanche 5 décembre à 16:00

Programme: William Byrd Ave Verum Corpus ; Tomás Luis de Victoria Lauda Sion Salvatorem ; Thomas Tallis Loquebantur Variis Linguis ; Francis Poulenc Salve Regina ; Herbert Howells Requiem – I. Salvator mundi ; Hugo Wolf (Sechs geistliche Lieder) : 2. Einklang, 5. Ergebung ; Felix Mendelssohn (Sechs Lieder op. 59) 5. Ruhetal ; Johannes Brahms (Sieben Lieder op. 62) 2. Von alten Liebesliedern, 3. Waldesnacht ; Camille Saint-Saëns Calme des nuits (op. 68 n° 1) ; Florent Schmitt Trois goëlettes (op. 104 n° 3) ; Vincent d’Indy Le Vingt-cinq d’août (op. 100 n° 1) ; Arr. Quentin Lafarge Les marins de Groix ; Eric Whitacre Sleep ; Ward Swingle It was a lover and his lass ; Beatríz Corona Penas ; Roberto Valera Quisiera ; Manuel de Falla – arr. Quentin Lafarge Nana ; Jean Sibelius Drömmarma ; Whilhelm Peterson-Berger Stemning ; Nils-Eric Fougstedt Tiga Blott

Libre participation

Dim. 05/12/2021 à 16h: CONCERT Le Choeur de Chambre Calligrammes Église Saint-Marcel 82 boulevard de l’Hôpital Paris Paris

