D’Ill en Isle 1939-1945 : un train pour Périgueux”. Beaumontois en Périgord, 20 novembre 2021, Beaumontois en Périgord.

D’Ill en Isle 1939-1945 : un train pour Périgueux”. Beaumontois en Périgord

2021-11-20 21:00:00 – 2021-11-20

Beaumontois en Périgord Dordogne

Spectacle conté par Jean BONNEFON et Julien VOLTZ sur le Thème de l’arrivée des Alsaciens en Périgord.

Des bords de l’Ill à Strasbourg aux bords de l’Isle à Périgueux, l’année 1939/1940 a vu l’arrivée en Périgord de dizaines de milliers d’Alsaciens et de Lorrains évacués en Périgord après un long et pénible voyage en train, lors de la déclaration de la seconde guerre mondiale.

C’est cette rencontre improbable que raconte le spectacle créé par le périgourdin Jean Bonnefon et l’alsacien Christophe Voltz à travers des histoires et des chansons qui mettent en scène des hommes et des femmes que rien ne prédestinait à vivre ensemble au cours de cette drôle d’année.

Jean Bonnefon et Christophe Voltz

Beaumontois en Périgord

