Dilecta – Le Blanc… terre de vélos Le Blanc Le Blanc Catégories d’évènement: 36300

Le Blanc

Dilecta – Le Blanc… terre de vélos Le Blanc, 1 juillet 2022, Le Blanc. Dilecta – Le Blanc… terre de vélos Le Blanc

2022-07-01 14:30:00 14:30:00 – 2022-08-31 18:30:00 18:30:00

Le Blanc 36300 L’association des Amis du Blanc et de sa région organise, pour la saison d’été, leur exposition temporaire sur l’usine locale de fabrication de vélos Dilecta, qui a employé jusqu’à 250 ouvriers, mais aussi sur ses coureurs, qui ont participé à de grandes courses avec des palmarès prestigieux, comme le Tour de France avec les frères Pélissie. Le vélodrome blancois, parmi les premiers construits en France, ne sera pas oublié. L’accent sera aussi mis sur M. Chichery, l’instigateur, député maire du Blanc. Différents modèles de vélos Dilecta, mobylette et solex seront exposés. Exposition de la collection de vélos Dilecta au Blanc. +33 7 80 12 78 65 https://lesamisdublanc.wixsite.com/les-amis-du-blanc L’association des Amis du Blanc et de sa région organise, pour la saison d’été, leur exposition temporaire sur l’usine locale de fabrication de vélos Dilecta, qui a employé jusqu’à 250 ouvriers, mais aussi sur ses coureurs, qui ont participé à de grandes courses avec des palmarès prestigieux, comme le Tour de France avec les frères Pélissie. Le vélodrome blancois, parmi les premiers construits en France, ne sera pas oublié. L’accent sera aussi mis sur M. Chichery, l’instigateur, député maire du Blanc. Différents modèles de vélos Dilecta, mobylette et solex seront exposés. Dilecta

Le Blanc

dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Catégories d’évènement: 36300, Le Blanc Autres Lieu Le Blanc Adresse Ville Le Blanc lieuville Le Blanc Departement 36300

Le Blanc Le Blanc 36300 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-blanc/

Dilecta – Le Blanc… terre de vélos Le Blanc 2022-07-01 was last modified: by Dilecta – Le Blanc… terre de vélos Le Blanc Le Blanc 1 juillet 2022 36300 Le Blanc

Le Blanc 36300