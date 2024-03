D’île en île, une escale japonaise – Contes en musique Théâtre Mandapa Paris, mercredi 27 mars 2024.

D'île en île, une escale japonaise – Contes en musique Accompagné de son ukulélé, Sylvain s'attache à marier jeux de langue, pur plaisir des mots, musiques et sons pour faire décoller l'imaginaire et transmettre ses histoires… Mercredi 27 mars, 14h30 Théâtre Mandapa

Enfant 8 EUR

Les îles du Japon, un archipel à découvrir entre tradition et modernité.

Randonnées, contes drôlatiques, contes d’animaux et autres enchantements…

Le voyage nous embarque vers ces rivages proches et lointains, où la parole danse avec l’imaginaire, où le merveilleux surgit au détour d’un accident.

Le tout ponctué de musiques et de petites ritournelles.

Histoires d’animaux, quêtes, conflits, contes de rêves, songes et rêveries nous guideront.

Un atelier d’initiation au conte sera offert à la fin du spectacle (sur inscription).

C’est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.

