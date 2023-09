Tentez de remporter une carte cadeau multi-enseignes ! Dijon – Zénith de Dijon Dijon, 26 septembre 2023, Dijon.

Rejoignez-nous sur notre stand pour vivre une expérience inoubliable ! Ne manquez pas notre animation phare, le tirage au sort, où vous aurez peut-être la chance de gagner des cartes cadeau multi-enseignes d’une valeur exceptionnelle.

Comment ça fonctionne ?

Lors de votre visite sur notre stand, chaque visiteur recevra un bulletin de participation gratuit.

Les prix à gagner :

1er prix : Une carte cadeau multi-enseignes d’une valeur de 150 euros, à dépenser dans vos magasins préférés.

2e prix : Une carte cadeau multi-enseignes d’une valeur de 100 euros, pour vous faire plaisir à coup sûr.

3e prix : Une carte cadeau multi-enseignes d’une valeur de 75 euros, pour des moments de shopping inoubliables.

N’attendez plus, venez nous rendre visite et tentez votre chance ! Nous avons hâte de vous accueillir et de partager ce moment de convivialité avec vous !

Dijon – Zénith de Dijon Rue de Colchide, 21000 Dijon Dijon 21000 La Toison d’Or Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-26T10:00:00+02:00 – 2023-09-26T17:00:00+02:00

