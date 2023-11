PRIME ORCHESTRA Zénith de Dijon, 30 novembre 2023, DIJON.

PRIME ORCHESTRA Zénith de Dijon. Un spectacle à la date du 2023-11-30 à 20:00 (2023-11-25 au ). Tarif : 40.0 à 70.0 euros.

Ovation Events presente : platesv-i-2022-000009 Orchestre Ukrainien crée en 2014, Prime Orchestra est devenu la référence de la scène Live en reprenant et adaptant des musiques et mashups bien à eux. Ils cumulent plus d’un millier de concerts et salles pleines sur tout le continent européen et bien au-delà. Accompagné d’un jeu de lumières et d’une gamme visuelle, Prime Orchestra vous fera découvrir un environnement unique mêlant élégance et impertinence. Les reprises de PRODIGY, NIRVANA, DEEP PURPLE, LED ZEPPELIN, PINK FLOYD, KISS, SCORPIONS, QUEEN, AC/DC, METALLICA, SOAD, COLDPLAY, etc. vous entraineront dans un «stand-up» symphonique et exaltant. Groupe Rock, chanteurs, chorale, cordes, cuivres et percussions accompagnés d’effets sonores et DJ voici le tout-en-un que vous découvrirez avec Prime Orchestra.

Zénith de Dijon DIJON Rue de Colchide Côte-dOr

40.0

EUR40.0.

