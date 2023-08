Visite guidée « Une ville haute en couleurs » Dijon, ville d’art et d’histoire Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Dijon Visite guidée « Une ville haute en couleurs » Dijon, ville d’art et d’histoire Dijon, 17 septembre 2023, Dijon. Visite guidée « Une ville haute en couleurs » Dimanche 17 septembre, 14h00, 16h00 Dijon, ville d’art et d’histoire Sur inscription obligatoire à partir du 7 septembre À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez en promenade dans la ville à la découverte des toitures vernissées, véritable emblème régional. De nombreux exemples de toits se laissent encore admirer et donnent à la cité une coloration particulière. Vert, rouge, or, noir… Attention les yeux ! Dijon, ville d’art et d’histoire Place de la Libération 21000 Dijon Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 85 26 http://patrimoine.dijon.fr [{« type »: « link », « value »: « http://patrimoine.dijon.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

