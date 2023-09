Visite guidée : tous en selle, le patrimoine sportif en vélo Dijon, ville d’art et d’histoire Dijon, 16 septembre 2023, Dijon.

Visite guidée : tous en selle, le patrimoine sportif en vélo 16 et 17 septembre Dijon, ville d’art et d’histoire Inscription obligatoire à partir du 7 septembre | À partir de 12 ans | Venir avec son propre vélo et équipement de sécurité

Dijon, Ville d’art et d’histoire, vous propose en lien avec la thématique de l’année, une balade en vélo d’une dizaine de kilomètres pour découvrir un patrimoine méconnu, celui du sport, dont certains bâtiments ont reçu le label « Architecture contemporaine remarquable ».

Deux jours et deux parcours différents pour découvrir ce patrimoine :

– samedi : piscine de Fontaine d’Ouche, la future base nautique, le palais des sports, le skate parc, le parc des sports, l’UFR Staps et le CREPS.

– dimanche : le palais des sports, Cime Altitude 245, le parc des sports, la piscine du Carrousel, la future base nautique, la piscine de Fontaine d’Ouche et l’École municipale des Sports – J.C Mélinand.

Dijon, ville d'art et d'histoire Place de la Libération 21000 Dijon Dijon 21000 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 85 26 http://patrimoine.dijon.fr

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

© Guillaume Colin – Ville de Dijon