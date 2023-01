Dijon Vélotour 2023 – Evénement insolite à vélo Dijon Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Dijon

Dijon Vélotour 2023 – Evénement insolite à vélo Dijon, 3 septembre 2023, Dijon . Dijon Vélotour 2023 – Evénement insolite à vélo Dijon et ses alentours Dijon Côte-d’Or et ses alentours Dijon

2023-09-03 – 2023-09-03

et ses alentours Dijon

Dijon

Côte-d’Or Vous avez déjà roulé sous terre ? Fait du vélo dans une prison ? Traversé un théâtre à vélo ? Pédalé dans un hôtel 5* ? C’est le concept de l’événement Vélotour qui vous permet de découvrir une ville autrement en entrant à vélo dans des lieux exceptionnels ! Au programme, un parcours cyclo-ludique de 15 à 20 km, accessible à tous qui vous permet de traverser une douzaine de sites ! Scènes musicales, enceintes sportives, espaces culturels, lieux historiques, bâtiments administratifs … et bien d’autres surprises, les parcours changent chaque année ! Pas de compétition, Vélotour est un événement convivial et familial, seul mot d’ordre pour participer … le sourire ! contact@velotour.fr et ses alentours Dijon Dijon

dernière mise à jour : 2022-12-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Dijon Adresse Dijon Côte-d'Or et ses alentours Dijon Ville Dijon lieuville et ses alentours Dijon Dijon Departement Côte-d'Or

Dijon Dijon Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dijon/

Dijon Vélotour 2023 – Evénement insolite à vélo Dijon 2023-09-03 was last modified: by Dijon Vélotour 2023 – Evénement insolite à vélo Dijon Dijon 3 septembre 2023 Côte-d'Or Dijon Dijon et ses alentours Dijon Côte-d'Or

Dijon Côte-d'Or