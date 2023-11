Gérémy Crédeville – Enfin (Tournée) THEATRE DES FEUILLANTS Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Dijon Gérémy Crédeville – Enfin (Tournée) THEATRE DES FEUILLANTS, 23 janvier 2024, DIJON. Gérémy Crédeville – Enfin (Tournée) THEATRE DES FEUILLANTS. Un spectacle à la date du 2024-01-23 à 20:00 (2023-11-17 au ). Tarif : 36.0 à 36.0 euros. SURMESURES PRODUCTIONS (R-2020-004472 / R-2020-009234) presente ce spectacle Et si réussir, c’était échouer ? Derrièrre ce titre de livre de développement personnel se cache un spectacle jubilatoire au rythme effréné. (Une représentation exceptionnelle qui sera filmée) Respirez avant de venir, vous n’aurez pas le temps pendant A partir de 10 ansDurée 1H30Réservation PMR :03 27 98 46 35 Gérémy Crédeville Votre billet est ici THEATRE DES FEUILLANTS DIJON 9, Rue Condorcet Côte-dOr 36.0

EUR36.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu THEATRE DES FEUILLANTS Adresse 9, Rue Condorcet Ville DIJON Departement Côte-dOr Lieu Ville THEATRE DES FEUILLANTS latitude longitude 47.32073761181908;5.034292094842623

THEATRE DES FEUILLANTS DIJON Côte-dOr https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dijon/