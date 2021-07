Dijon Dijon Côte-d'Or, Dijon Dijon, terre des vins Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon Côte-d’Or Dijon Côte-d’Or EUR 12 12 Découvrez le riche passé et la renaissance viticole de Dijon et plongez dans l’histoire des Climats du vignoble de Bourgogne, inscrits au Patrimoine mondial par l’UNESCO. Maison de négociants, celliers, statuaires ponctuent le cœur historique de la ville. Votre visite se terminera par une dégustation de vins dans une cave du XVIe siècle. * L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération Règles sanitaires:

Nous vous invitons à télécharger le bon d’échange à présenter, si possible, le jour de la visite sous format numérique.

Port du masque obligatoire, que vous devrez fournir.

