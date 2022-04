DIJON SATURDANCE SBK (Salsa, Bachata, Kiz) Ecole de danse Mansouri Dijon Chenôve Catégories d’évènement: Chenôve

Soirée BKs (Bachata-Kizomba et Salsa) ————————————- et stages ——— ▼Vos professeurs▼ Bachata, Kizomba et Men Styling : Dams (Reims) Lady Styling : Rosanna (Dijon) Niv requis pour les cours : 3 à 6 mois de cours mini et/ou pratique dans la discipline ! 14h00-15h00 : “Men styling” ts niveaux (Dams) 15h15-16h15 : “Lady styling” ts niveaux (Rosanna) 16h30-17h30 : Kizomba sensuelle (Dams) 17h45-18h45 : Bachata Moderne (Dams) ★Pause 18h45-20h00 !★ 20h00-21h00 : Bachata Sensuelle (Dams) 21h00-22h00 : Urban Kiz (Dams)

A partir de 10 ans

Bachata, Kizomba et Men Styling : Dams (Reims) Lady Styling : Rosanna (Dijon)

