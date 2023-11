« Nuits Persanes » – Concert lyrique flûte-chant-piano-oud-violon Salon Bouhier-Salle des gardes – Hôtel de Vogüé Dijon, 25 novembre 2023T 20:00, Dijon.

« Nuits Persanes » – Concert lyrique flûte-chant-piano-oud-violon Salon Bouhier-Salle des gardes – Hôtel de Vogüé Dijon 25 – 29 novembre

ClairObscur-Lyrique présente « Nuits Persanes » concert flûte-chant-piano-oud-violon. « Nuits Persanes » est une autre fenêtre ouverte sur cet Orient rêvé, fantasmé, fascinant. 25 – 29 novembre 1

Dans le cadre du festival « Les nuits d’Orient et d’Ailleurs », ClairObscur-Lyrique présente « Nuits Persanes » concert flûte-chant-piano-oud-violon.

« Nuits Persanes » est une autre fenêtre ouverte sur cet Orient rêvé, fantasmé, fascinant, vu par des compositeurs classiques tels que Berlioz, Bizet, Ravel, Pedrell, Rabaud, Holmes, Saint-Saëns et bien d’autres encore.

Continuons d’explorer ce vaste univers qu’est l’Orient et qui inspira tant et tant écrivains, peintres et musiciens. Sur fond de campagne d’Egypte et de conquête de l’Algérie, ils peignent un Orient tout droit sorti des Mille et Une Nuits : fontaines et bains turcs, scènes de harems feutrés, femmes captives et… offertes.

Une inspiration teintée d’orientalisme, très en vogue au début du 19ème, qui marque un grand nombre d’œuvres.

Les compositeurs occidentaux succombent eux aussi à cet « appel » de l’Orient et composent des mélodies et des opéras aux couleurs exotiques, inspirés par les Orientales de Victor Hugo, des textes de Théophile Gautier, d’Armand Renaud.

« Nuits persanes » explore ce rêve d’Orient au travers de pièces pour voix et instruments, arrangées pour flûte, oud et violon, ponctuées de quelques poésies des « Nuits persanes » d’Armand Renaud qui stimulent nos sens et notre imaginaire par l’évocation des paysages, des odeurs et des atmosphères fantasmées de la Perse du XIXe siècle.

Sylvie MONOT soliste lyrique mezzo-soprano

Mathilde GROFFIER flûtiste

Caroline SCHMID compositrice et pianiste

Pierre-Olivier FERNANDEZ oudiste et violoniste

INFORMATIONS PRATIQUES

Samedi 25 novembre 2023 à 20h00

Dimanche 26 Novembre 2023 à 15h00

Mercredi 29 novembre 2023 à 19h00

Salon Bouhier – Hôtel de Vogüé

8, rue de la Chouette – 21000 Dijon

L6, B11 (arrêt Théâtre)

City (Arrêt Notre-Dame)

Vélodi (Station Notre-Dame)

Pas de réservation

Entrée et participation libre

Le site : https://www.clairobscur-lyrique.fr

La page Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100007020618056

Ma chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCuqYoNuXsjyfYKhibc2Qx4g

Instagram : https://www.instagram.com/clairobscurlyrique

Abonnement sur liste de diffusion : https://www.clairobscur-lyrique.fr/contactbis/

Salon Bouhier-Salle des gardes – Hôtel de Vogüé 8, rue de la Chouette Centre-Ville Dijon 21000 Côte-d’Or