Le Village des Recruteurs de Dijon Place de la république Dijon, 28 septembre 2023 10:00, Dijon.

Vous êtes à la recherche d’un emploi ou d’une formation ? Le Village des Recruteurs est la solution ! Venez rencontrer les entreprises et organismes de formation de la région avec plus de 1500 offres d’emploi et 500 offres de formation à pourvoir

Pour participer c’est très simple ! Il vous suffit de :

1. Repérer les offres qui vous correspondent sur le Job Board sur le site www.levillagedesrecruteurs.fr ‍

2. Imprimer votre CV en plusieurs exemplaires

3. Vous rendre jeudi 28 septembre Place de la République à Dijon pour rencontrer votre futur employeur !

Les infos pratiques :

28 septembre 2023

⏲ 10h à 18h

Dijon

⚠ Événement gratuit & accessible à tous

✔ Un évènement organisé par Aglaé Events

Place de la république Dijon Place de la république – DIjon Centre-Ville Dijon 21000 Côte-d’Or