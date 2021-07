Dijon Palais des Ducs et des États de Bourgogne Côte-d'Or, Dijon Dijon : Parcourir la ville, brochures à la main Palais des Ducs et des États de Bourgogne Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Palais des Ducs et des États de Bourgogne

La collection des brochures Dijon, Ville d’art et d’histoire vous permet de découvrir, en toute autonomie, la richesse et la variété du patrimoine dijonnais. Introduction idéale aux grandes périodes historiques de la ville, à ses thématiques marquantes et à ses édifices emblématiques, la collection, forte d’une dizaine de titres, s’enrichit régulièrement. Plus d’informations sur : [[https://patrimoine.dijon.fr/dijon-fascicules](https://patrimoine.dijon.fr/dijon-fascicules)](https://patrimoine.dijon.fr/dijon-fascicules) **Proposé par Dijon, Ville d’art et d’histoire Renseignement : 03 80 48 82 26 ou** [**[patrimoine@ville-dijon.fr](mailto:patrimoine@ville-dijon.fr)**](mailto:patrimoine@ville-dijon.fr) **Site internet :** [**patrimoine.dijon.fr**](https://patrimoine.dijon.fr/)

Gratuit. Rendez-vous sur le stand Dijon, Ville d’art et d’histoire, Cour d’honneur du Palais des ducs et des États de Bourgogne, ou sur Site internet : https://patrimoine.dijon.fr/

Pour découvrir la ville, à votre guise, seul, en famille ou entre amis. Palais des Ducs et des États de Bourgogne Place de la Libération, 21000 Dijon Dijon Centre-Ville Côte-d’Or

