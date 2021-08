Dijon Métropole fête la gastronomie ! Dijon, 1 septembre 2021, Dijon.

Dijon Métropole fête la gastronomie ! 2021-09-01 – 2021-09-30

Dijon Côte-d’Or

Du 1er au 30 septembre, Dijon Métropole met les petits plats dans les grands. Ce rendez-vous incontournable illustre l’engagement de Dijon autour de la gastronomie et de l’alimentation durable : favoriser les circuits courts, promouvoir les spécialités locales connues et reconnues, valoriser la cuisine centrale et l’utilisation du bio dans la restauration scolaire…

À découvrir : des animations au « poêle » pour fêter les dix ans de l’inscription du « repas gastronomique des Français » au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO (sous réserve de l’évolution des mesures sanitaires).

Retrouvez le programme complet sur https://www.dijon.fr/Actualites/Dijon-metropole-fete-la-gastronomie

contact@metropole-dijon.fr +33 3 80 50 35 35 http://bit.ly/DijonF%C3%AAteLaGastronomie

