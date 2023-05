Guillaume Pierre-Même pas Peur ! LE DARCY COMEDIE, 13 mai 2023, DIJON.

Guillaume Pierre-Même pas Peur ! LE DARCY COMEDIE. Un spectacle à la date du 2023-05-13 à 19:45 (2023-05-13 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Même pas peur : « la vie de monsieur tout le monde mais en pire » One man show délirant / un max d’autodérision et de lâcher-prise : une vraie thérapie ! “Même pas peur” c’est 6 prix en festival d’humour, 400 représentations et 3 festivals d’Avignon. Première partie d’Anne Roumanoff, Olivier de Benoist et Gustave Parking. Résumé : « Même pas peur »” : one man show à part ! Pas réellement stand up, pas vraiment galerie de personnages, « Même pas peur »” est avant tout un spectacle VIVANT à l’interactivité débridée, culottée & surtout assumée à 200% ! Guillaume PIERRE fait preuve d’une belle capacité d’adaptation, d’un goût prononcé pour l’autodérision et l’impertinence. Dans «Même pas peur», Guillaume nous parle des années 80, des cours deviolon de sa fille, il imagine notre président rappeur, partage son expérience d’enfant de choeur et orchestre son mariage en direct.. Même pas peur : une expérience à partager ou comment ne pas se prendre au sérieux pendant 1H ! Guillaume Pierre-Même pas Peur !

Votre billet est ici

LE DARCY COMEDIE DIJON 10 RUE DEVOSGE Côte-dOr

22.0

EUR22.0.

