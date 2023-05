Fabien de Forest-Hypnose & Mentalisme LE DARCY COMEDIE, 6 mai 2023, DIJON.

Fabien de Forest-Hypnose & Mentalisme LE DARCY COMEDIE. Un spectacle à la date du 2023-05-06 à 20:00 (2023-05-06 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Un show aux frontières du réel où se mêlent hypnose et mentalisme : des expériences hors du commun pour rire et perdre tous ses repères logiques ! Le one man show met en scène l’artiste Fabien de Forest dans un spectacle décalé et rythmé. Du mentalisme mêlant effets bluffant et humour, et de l’hypnose : les spectateurs qui auront la chance de monter sur scène vivront des expériences inédites. Quelques références de L’artiste Fabien De Forest : Plus de 90 passages télé en France et à l’étranger. Directeur des effets spéciaux pour un film Fantastique primé à canne. 2eme prix de cabaret close-up de Las Vegas. 2eme partie de Gerald Dahan au théâtre du gymnase (Paris) Passage dans » Le plus grand Cabaret du monde » (France 2) Mentaliste pour Eurodisney Magie pour le Futuroscope Coaching sous hypnose de Charles Rozoy (médailler d’or jeux paralympique de Londres 2012) 66 minutes Inside sur M6 (2015) 66 Minute le Doc sur M6 (2016)

LE DARCY COMEDIE DIJON 10 RUE DEVOSGE Côte-dOr

