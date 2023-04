Hommage A Devos Par Crocus LE DARCY COMEDIE DIJON Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Hommage A Devos Par Crocus LE DARCY COMEDIE, 22 avril 2023, DIJON. Un spectacle à la date du 2023-04-22 à 20:00. Tarif : 22.0 à 22.0 euros. Crocus fait revivre avec talent l'univers de l'inoubliable Raymond Devos dans une interprétation pétillante et novatrice. En une trentaine de sketchs du célèbre humoriste, il vous invite à le suivre dans l'univers poétique, rocambolesque, drôle et émouvant de l'insatiable jongleur de mots et vous transporte dans des contrées inexplorées à travers ce nouveau spectacle dynamique et onirique.

