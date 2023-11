Clara Ysé – Tournée LA VAPEUR, 20 mars 2024, DIJON.

Clara Ysé – Tournée LA VAPEUR. Un spectacle à la date du 2024-03-20 à 20:30 (2023-11-14 au ). Tarif : 25.8 à 25.8 euros.

Placement libre Spectacle assis19h45.Après un EP de six titres sorti en 2018 avec le magnétique Le monde s’est dédoublé, Clara Ysé sort un premier album audacieux, entre pop novatrice et musique baroque influencée par la musique du monde.C’est, d’emblée, une voix. Une voix qui soulève le sable, traverse le feu, transperce la nuit, franchit en souveraine des continents de sentiments et transporte avec elle la douleur autant que ses remèdes. CLARA YSÉ s’avance enfin en pleine lumière, à pleine puissance, avec OCEANO NOX, écrit et composé par elle, co-réalisé… Clara Ysé

Votre billet est ici

LA VAPEUR DIJON 42, avenue de Stalingrad Côte-dOr

25.8

EUR25.8.

