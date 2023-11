Gypsy Mitchell, Muddy Gurdy – Les Nuits de l’Alligator LA VAPEUR, 30 janvier 2024, DIJON.

Tarif : 19.8 euros.

La Vapeur (1-L-R-20-6022/2-L-R-20-6023 /3-L-R-20-6024) présente : Muddy Gurdy (FR) Une chanteuse-guitariste de blues, un percussionniste spe?cialiste des rythmes latinos, un joueur de vielle a? roue expert des musiques traditionnelles du centre de la France. A priori, ces trois-la? n’auraient jamais du? se rencontrer. Et ils se sont rencontre?s, force?ment au croisement de routes diffe?rentes, et plus pre?cise?ment sur le crossroad du blues. Ensemble le trio invente la rencontre de deux traditions qui ont en commun la terre, le rythme, la transe, l’étincelle et aussi l’amour. Gypsy Mitchell (US) Gypsy Mitchell, soixante-dix ans, pionnier du gospel funk psychédélique en tant que guitariste et arrangeur pour le groupe The Relatives (Daptone / Heavy Light) de Dallas au début des années 70 prend un nouveau départ en solo. Son single « Movin’ (Down The Highway) » donne un premier aperçu d’un album sophistiqué et typiquement texan, attendu courant 2024, qui brouille les frontières entre la soul vintage, le psyché et le breakbeat contemporain. Festival Nuits de l’Alligator Festival Nuits de l’Alligator

LA VAPEUR DIJON 42, avenue de Stalingrad Côte-dOr

