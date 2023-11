INDIE DAY #4 INDIE MUSIC & MORE LA VAPEUR, 18 novembre 2023, DIJON.

INDIE DAY #4 INDIE MUSIC & MORE LA VAPEUR. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 17:00 (2023-11-18 au ). Tarif : 16.8 à 16.8 euros.

La Vapeur (1-L-R-20-6022/2-L-R-20-6023 /3-L-R-20-6024) présente : Indie Day c’est une soire?e entie?rement de?die?e aux musiques indépendantes, artistes, labels, producteurs et productrices… Un plateau composé de certain·es des artistes indies les plus excitant·es du moment. Rock, pop, electro, ils et elles viennent à Dijon partager leur musique et leur passion, une certaine façon de faire et vivre la musique ! Avec The Psychotic Monks, Pearl Earl, En Attendant Ana, Stuffed Foxes, Guadal Tejaz, Fontanarosa

Votre billet est ici

LA VAPEUR DIJON 42, avenue de Stalingrad Côte-dOr

16.8

EUR

