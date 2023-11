Chkt 3000 : Mcr-T, Li:se, Dj Sub Aru LA VAPEUR, 10 novembre 2023, DIJON.

Chkt 3000 : Mcr-T, Li:se, Dj Sub Aru LA VAPEUR. Un spectacle à la date du 2023-11-10 à 22:00 (2023-11-10 au ). Tarif : 16.8 à 16.8 euros.

La Vapeur (1-L-R-20-6022/2-L-R-20-6023 /3-L-R-20-6024) et CHKT présentent : Proposé par CHKT et La VapeurAprès une première édition plus que réussie et complètement SOLD OUT, ta collaboration préférée entre La Vapeur et CHKT revient ! Entre techno, trance et eurodance en passant par ghettotech, prépare-toi pour l’ambiance électrique de cette nouvelle y2k party à La Vapeur. Un univers musical explosif aux ambiances Late 90’s and Early 00’s comme on les aime ! Viens nous montrer ton meilleur déhanché avec une tenue y2k colorée. Avec MCR-T (DE – Berlin), LI:SE (FR – Toulouse), DJ SUB ARU (FR – Dijon)

LA VAPEUR DIJON 42, avenue de Stalingrad Côte-dOr

