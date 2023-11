Le Chat du Rabbin – Les Frivolités Parisiennes GRAND THEATRE, 16 décembre 2023, DIJON.

Le Chat du Rabbin – Les Frivolités Parisiennes GRAND THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-12-16 à 20:00 (2023-12-15 au ). Tarif : 21.0 à 37.5 euros.

OPERA DE DIJON (N°1-LR2010149 / N°2-LR2010150 / (N°3-LR2010151 / N°4-LR2010152) présente ce spectacle Les drolatiques aventures du chat irrévérencieux ayant acquis l’usage de la parole pour mieux questionner le monde deviennent, grâce à l’orchestre des Frivolités Parisiennes, un conte musical plein de philosophie et d’humour. Vingt ans après la publication du premier album de Joann Sfar, Le Chat du Rabbin fait son entrée en scène ! Ce chat, amoureux de sa maîtresse Zlabya, possède l’usage de la parole après avoir mangé un perroquet. Impertinent par choix, philosophe par nature, il est le miroir félin de l’homme et possède la liberté suprême de pouvoir questionner tour à tour les dogmes sociaux ou religieux, de s’interroger sur sa place au monde, son rapport aux autres… et d’aimer follement ! Dans cette adaptation de Pascal Neyron, avec la complicité d’Oldelaf, la bande-dessinée s’anime en scènes vivantes et colorées, exultant dans une partition musicale originale de Matthieu Michard, où dialoguent chansons françaises et rythmes algérois. Distribution : Musique Matthieu Michard Paroles Oldelaf Adaptation et mise en scène Pascal Neyron Scénographie et accessoires Casilda Desazars CostumesSabine Schlemmer Perruques et maquillage Maurine Baldassari Lumières Florent Jacob Vidéo Nathalie Cabrol Avec Neïma Naouri, Sinan Bertrand, Richard Delestre, Jean-Michel Fournereau Violons Thibaut Maudry, Florian Perret Alto Issey Nadaud Violoncelles Alexis Derouin, Florent Chevallier Contrebasse Sylvain Courteix Flûtes Marie Laforge, Eva-Nina Kozmus Hautbois Coline Prouvost Clarinette Mathieu Franot Basson Benjamin El Arbi Oud Yacir Rami Percussions traditionnelles, violon, chant Rabah Hamrene Batterie/Percussions Sébastien Gisbert Durée : 1h20 sans entracte Le Chat du Rabbin – Les Frivolités Parisiennes

GRAND THEATRE DIJON Place du Théâtre Côte-dOr

