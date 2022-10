Dijon et Beaune en train historique Dijon Dijon Catégories d’évènement: Cte-d'Or

Cte-d’Or EUR 5 18.5 L’Association pour la Préservation du Matériel Ferroviaire Savoyard organise un voyage aller/retour avec sa locomotive électrique historique CC 6549 au départ de Chambéry et à destination de Beaune et Dijon le temps d’une journée. Possibilité de faire un aller simple au départ de Dijon ou de Beaune, ou de voir gratuitement la locomotive sur le quai lors de son passage. Le voyage se fera dans les voitures Corail du TER Aura. Horaires indicatifs: arrivée à Beaune à 9h26 et à Dijon à 9h55 (5 min de stationnement puis départ pour manœuvres aux Laumes), retour à 11h37 puis garage du train au dépôt de Dijon non accessible au public.

Départ à 18h50 de Dijon et de Beaune à 19h14, horaires détaillés pour les autres gares du trajet sur :

www.apmfs-voyages.fr Tarif pour un aller simple au départ de Dijon ou Beaune :

Plein tarif: 18,5 €

Tarif sociétaire du Crédit Agricole: 17,5 €

Tarif enfant moins de 12 ans accompagnés d’un adulte: 5 € Horaires définitifs et détaillés à consulter sur notre site 48h avant le départ.

Réservation sur site www.apmfs-voyages.fr Affiche du voyage et photos de la locomotive historique disponibles sur simple demande. L’Association pour la Préservation du Patrimoine Ferroviaire Savoyard en quelques mots :

L’APMFS a pour objet d’assurer la préservation des véhicules ferroviaires dont les locomotives et voitures voyageurs ayant un rapport avec l’histoire du rail en Savoie. L’association a pour objectif la restauration et l’entretien de ces matériels pour le mettre en état de présentation et de fonctionnement et de perpétuer un devoir de mémoire tant social que technique. Home Gare SNCF Cour de la Gare Dijon

