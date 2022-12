Soirée Rock-Boogie, jazz… Ecole de danse Mansouri Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Soirée Rock-Boogie, jazz… Ecole de danse Mansouri Dijon, 20 janvier 2023 21:30, Dijon
20 janvier – 17 juin 2023
Sur place 8 euros

Soirée pratique Rock n’roll, boogie

avec du west coast swing, madison, kuduro, charleston… Soirée pratique Rock n’roll, boogie avec du west coast swing, madison, kuduro, charleston… 21h00- 21h30 musiques lentes pour débutants de 21h30 (atelier de 30 minutes offert) à 2h00. Infos Gobelets… Pensez à votre ECOCUP Salle avec Parquet et Climatisée Ecole de danse Mansouri Dijon 15 rue edmond voisenet Dijon Le Mail Côte-d’Or vendredi 20 janvier 2023 – 21h30 à 23h59

samedi 21 janvier 2023 – 00h00 à 02h00

vendredi 17 février 2023 – 21h30 à 23h59

samedi 18 février 2023 – 00h00 à 02h00

vendredi 17 mars 2023 – 21h30 à 23h59

samedi 18 mars 2023 – 00h00 à 02h00

vendredi 21 avril 2023 – 21h30 à 23h59

samedi 22 avril 2023 – 00h00 à 02h00

vendredi 19 mai 2023 – 21h30 à 23h59

samedi 20 mai 2023 – 00h00 à 02h00

vendredi 16 juin 2023 – 21h30 à 23h59

samedi 17 juin 2023 – 00h00 à 02h00

