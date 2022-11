Réveillon 2023 – Soirée dansante Ecole de danse Mansouri Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Réveillon 2023 – Soirée dansante Ecole de danse Mansouri Dijon, 31 décembre 2022 22:30, Dijon. 31 décembre et 1 janvier Sur place à partir de 15 euros http://ecolemansouri.fr/evenements1/reveillon-2021/

Réveillon de la Saint-Sylvestre 31/12/22 de 22h30 jusqu’à l’aube et ouvert à tous.

Soirée dansante (sans repas)… pour finir 2022 et débuter l’année 2023 en musique. Ambiance festive assurée ! Réveillon de la Saint-Sylvestre 31/12/22 de 22h30 jusqu’à l’aube et ouvert à tous.

Soirée dansante (sans repas)… pour finir 2022 et débuter l’année 2023 en musique. Ambiance festive assurée ! Boissons, gâteaux, café, friandises, gourmandises et accompagnements… à discrétion ! Venez faire la dernière fiesta de l’année avec des danses actuelles, disco, rock n’roll, valse, paso doble, tango, madison, kuduro, country, latines (cha cha, rumba…), zouk, bachata, salsa… Une coupe de champagne vous sera offerte à minuit pour passer à la nouvelle année ! Tarifs : 25 € Tarifs pour les Enfants et Ados (renseignez-vous) Réservations et règlements avant le 24/12/22. Sans réservation (pas d’emplacement à table) possible à partir de : 1h du matin … 15 €

(Nous ne possédons pas de terminal Cartes bancaires Ecole de danse Mansouri Dijon 15 rue edmond voisenet Dijon Le Mail Côte-d’Or samedi 31 décembre – 22h30 à 23h59

dimanche 1er janvier 2023 – 00h00 à 05h00

