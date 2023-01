DIJON SIMPLICIDAD SBK WEEK-END Ecole de danse Mansouri Dijon Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

DIJON SIMPLICIDAD SBK WEEK-END Ecole de danse Mansouri Dijon, 24 février 2023 20:30, Dijon. 24 – 26 février Sur place http://ecolemansouri.fr/evenements1/week-end-sbk-salsa-bachata-kizomba/

+ de 10 heures de workshops répartis sur tout le week-end : Bachata (Sensual – Dominicaine – Moderna – Fusion) – Salsa cubaine et Portoricaine – Kizomba (Urban Kiz – Semba) ! ★★ Voici : la Troisième édition du DIJON SIMPLICIDAD SBK WEEK-END ! RESERVEZ le week-end du 24 au 26 février ! Des artistes locaux et nationaux seront présent à Dijon pour vous et pour vous ambiancer durant le week-end : + de 10 heures de workshops répartis sur tout le week-end : Bachata (Sensual – Dominicaine – Moderna – Fusion) – Salsa cubaine et Portoricaine – Kizomba (Urban Kiz – Semba) ! 2 Soirées SBK Show des professeurs 1 Social room de 200m2 Présence de Taxis Danseurs Animations raggaeton, afro-house, Salsa suelta, rueda de casino et plus encore… Ecole de danse Mansouri Dijon 15 rue edmond voisenet Dijon Le Mail Côte-d’Or vendredi 24 février – 20h30 à 23h59

samedi 25 février – 00h00 à 02h00

samedi 25 février – 14h00 à 20h00

samedi 25 février – 22h00 à 23h59

dimanche 26 février – 00h00 à 03h00

Détails Heure : 20:30 - 03:00 Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Ecole de danse Mansouri Dijon Adresse 15 rue edmond voisenet Ville Dijon Age minimum 15 Age maximum 99 lieuville Ecole de danse Mansouri Dijon Dijon Departement Côte-d'Or

