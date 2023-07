Stages – Planning été 2023 – Juillet Ecole de danse Mansouri Dijon Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

lundi 10 juillet

19h30 : Salon (Valse, Paso)

20h30 : Tango Argentin

Mardi 11

19h30 : Bachata

20h30 : West Coast swing

Mercredi 12 juillet

19h30 : Rock

20h30 : Salsa Porto 10 – 12 juillet 1

