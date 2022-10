Animation marché Place François Rude Dijon, 15 octobre 2022, Dijon.

Animation marché Place François Rude Samedi 15 octobre, 09h00 Dijon

Journées nationales de l’architecture

Dijon Place François Rude Centre-Ville Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Pour découvrir l’architecture, le patrimoine et la ville ou en savoir plus sur le métier d’architecte. L’Ordre des Architectes Bourgogne-Franche-Comté répondra à vos questions, vous pouvez recevoir une consultation gratuite sur votre projet. Venez échanger avec les architectes et médiateurs de Dijon métropole. Des ateliers de construction pour les petits et grands et des discussions organisés ou improvisées, animeront un espace-temps convivial où les architectes et médiateurs répondront à vos questions.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T09:00:00+02:00

2022-10-15T17:00:00+02:00

