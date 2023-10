Chouette, du Piano ! Couvent des Cordeliers Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Dijon Chouette, du Piano ! Couvent des Cordeliers Dijon, 25 novembre 2023 20:00, Dijon. Chouette, du Piano ! Couvent des Cordeliers Dijon 25 et 26 novembre Chouette, du Piano ! est un festival dédié au piano qui vous accueille à Dijon, capitale de la Bourgogne. Il s’adresse aux passionnés, aux connaisseurs, mais aussi au plus grand nombre. 25 et 26 novembre 1 Au programme de cette 4ème édition : – Samedi 25 novembre, à 20h : récital de Roger Muraro.

Domenico Scarlatti – Alexandre Scriabine – Frédéric Chopin. – Dimanche 26 novembre, à 11h : récital d’Hervé Billaut.

Le piano buissonnier, un voyage de Beethoven à Gershwin en passant par Chopin et Villa-Lobos. – Dimanche 26 novembre, à 17h : duo Michaël et Nicolas Seigle, violon et violoncelle ; Catherine Namura, piano.

Musique de chambre. + d’infos | Réservation : 06 14 38 03 45 – chouettedupiano@gmail.com

Billetterie sur billetweb et sur place. Suivez l’actualité du festival

>> Facebook : https://www.facebook.com/chouettedupiano

