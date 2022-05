Dijon Connecté Les Ecayennes DIJON Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Tu aimes tout ce qui est en lien avec le numérique ? Alors, ce séjour connecté est pour toi, avec au programme la découverte de nouvelles activités telles que : – le pilotage de drônes de loisirs, – la programmation informatique avec le robot Thymio, – l’utilisation des imprimantes 3D, – l’utilisation d’une machine à gravure laser pour réaliser tes projets – atelier apprendre à préserver ses données personnelles grâce à une séance d’identité numérique. Tu participeras aussi à des petits et grands jeux, à des veillées ainsi qu’à des sorties à Alésia, Dijon, au parc aquatique et à l’accrobranche. Rejoins-nous vite! Viens t’enrichir en découvrant de nouveaux lieux, de nouvelles personnes pour devenir plus autonome. Tu pourras appréhender les problématiques liées au développement durable et ainsi devenir citoyen de ton propre environnement. Ce séjour sera aussi l’occasion de redécouvrir le patrimoine dijonnais dans un cadre ludique. Les journées et activités respecteront les consignes sanitaires. [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 380,00 €

