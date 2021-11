Dijon Complexe du Palais Côte-d'Or, Dijon Réveillon de la Saint Sylvestre 2022 Ô Palais – Dijon Complexe du Palais Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Réveillon de la Saint Sylvestre 2022 Ô Palais – Dijon Complexe du Palais, 31 décembre 2021 20:00, Dijon. Vendredi 31 décembre, 20h00 Sur place Sur réservation 03.80.74.33.00 Réveillon de la Saint Sylvestre Ô Palais Dijon Ô Palais vous accueil pour le réveillon de la Saint Sylvestre ! Soirée animée par un DJ toute la soirée et buffet à 39 € par personne ! SUR RÉSERVATION N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations :

☎️ 03.80.74.33.00

opalais@live.fr

https://www.complexedupalais.fr Complexe du Palais 10 rue Léon Mauris 21000 Dijon La Maladière Côte-d’Or vendredi 31 décembre – 20h00 à 23h59

Détails Heure : 20:00 - 23:59 Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Complexe du Palais Adresse 10 rue Léon Mauris Ville Dijon Age maximum 99 lieuville Complexe du Palais Dijon