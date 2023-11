« Rêve de Noël » – Concert de Noël chant lyrique flûte-chant-piano Cellier de Clairvaux – Salle Basse Dijon, 22 décembre 2023T 20:00, Dijon.

« Rêve de Noël » – Concert de Noël chant lyrique flûte-chant-piano Cellier de Clairvaux – Salle Basse Dijon 22 et 23 décembre

Le Trio ClairObscur-Lyrique présente « Rêve de Noël » concert flûte-chant-piano autour de pièces vocales et instrumentales issues du répertoire de musique sacrée et de traditionnels de Noël. 22 et 23 décembre 1

Dans le cadre de la programmation de Noël à Dijon, ClairObscur-Lyrique présente un concert lyrique flûte-chant-piano « Rêve de Noël », avec Sylvie Monot soliste lyrique mezzo-soprano, Caroline Schmid pianiste, Mathilde Groffier autour d’un florilège de pièces vocales et instrumentales issues du répertoire de musique sacrée et de traditionnels de Noël.

Accueillons Noël aux couleurs lumineuses, aux éclats de rires, aux espérances joyeuses…

Fêtons Noël sur ces airs aux parfums de notre enfance, aux parfums de recueillement…

Chantons Noël et retrouvons la candeur de nos yeux éblouis d’enfants…

Que nos émotions enfouies, revivent le temps d’un souvenir tendre…

C’est le temps des marrons, c’est le temps de Noël… Vivons-le ! Chantons-le !

«Je vais honorer Noël dans mon cœur, et essayer de le garder toute l’année.. » Charles Dickens

Chantons Noël autour d’un répertoire de musique sacrée, profane et de traditionnels de Noël. Le Trio ClairObscur-Lyrique vous invite à le suivre avec Gounod, Fauré, Massenet, Rossini, Caplet, Alain, Schlosser Adam, Baton et bien d’autres…

Et puis c’est Noël il y aura une surprise !!!

Sylvie MONOT soliste lyrique mezzo-soprano

Mathilde GROFFIER flûtiste

Caroline SCHMID compositrice et pianiste

INFORMATIONS PRATIQUES

Vendredi 22 décembre 2023 à 20h00

Samedi 23 Décembre 2023 à 17h00

Cellier de Clairvaux – Salle Basse

27 boulevard de la Trémouille

21000 Dijon

Pas de réservation

Le site : https://www.clairobscur-lyrique.fr

La page Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100007020618056

La chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCuqYoNuXsjyfYKhibc2Qx4g

Instagram : https://www.instagram.com/clairobscurlyrique

Abonnement sur liste de diffusion : https://www.clairobscur-lyrique.fr/contactbis/

