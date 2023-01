Dijon by night Dijon Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Dijon

Dijon by night Dijon, 1 juillet 2023, Dijon . Dijon by night 11 Rue des Forges Office de Tourisme Dijon Côte-d’Or Office de Tourisme 11 Rue des Forges

2023-07-01 – 2023-07-01

Office de Tourisme 11 Rue des Forges

Dijon

Côte-d’Or EUR À la tombée de la nuit, ruelles et monuments du centre historique de Dijon revêtent leurs habits de nuit. Profitez de la mise en lumière des sites historiques pour une découverte insolite de la ville. Vous tomberez notamment sous le charme de l’ancienne résidence des Ducs de Bourgogne. Règles sanitaires:

Nous vous invitons à télécharger le bon d’échange à présenter, si possible, le jour de la visite sous format numérique. info@otdijon.com Office de Tourisme 11 Rue des Forges Dijon

dernière mise à jour : 2023-01-05 par

Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Dijon Adresse Dijon Côte-d'Or Office de Tourisme 11 Rue des Forges Ville Dijon lieuville Office de Tourisme 11 Rue des Forges Dijon Departement Côte-d'Or

Dijon Dijon Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dijon/

Dijon by night Dijon 2023-07-01 was last modified: by Dijon by night Dijon Dijon 1 juillet 2023 11 Rue des Forges Office de Tourisme Dijon Côte-d'Or Côte-d'Or Dijon

Dijon Côte-d'Or