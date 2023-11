Vepres, Claudio Monteverdi Les Traversées Baroques AUDITORIUM, 30 mai 2024, DIJON.

Vepres, Claudio Monteverdi Les Traversées Baroques AUDITORIUM. Un spectacle à la date du 2024-05-30 à 20:00 (2024-05-30 au ). Tarif : 21.0 à 37.5 euros.

OPERA DE DIJON (N°1-LR2010149 / N°2-LR2010150 / N°3-LR2010151 / N°4-LR2010152) présente ce concert Direction musicale Étienne Meyer Intimistes ou monumentales, mystiques ou extraverties, les Vêpres de Monteverdi constituent non seulement une œuvre sans pareille, fabuleusement inventive, mais encore une expérience musicale aussi rare qu’inoubliable. Même s’il travaillait alors à Mantoue, composant essentiellement de la musique profane pour la cour des Gonzague, c’est à Venise que Monteverdi fit publier, en 1610, Vespro della Beata Vergine. Son intention, avec cette partition mariale, était d’attirer l’attention du Pape Paul V, à qui il avait demandé une audience, en vue d’obtenir un nouveau poste. Est-ce la raison pour laquelle l’œuvre, d’une grande richesse d’imagination, semble explorer tous les styles et tous les climats, du plus liturgique au plus théâtral ? Nécessitant un chœur (parfois dédoublé), des solistes vocaux et intégrant aussi des soli instrumentaux, les Vêpres alternent entre prière extatique (Ave Maris Stella) et expression d’une passion exubérante, toute profane (Lauda Jerusalem). De structure complexe et évolutive, elles présentent un prodigieux éventail de formes, hymnes, psaumes, jusqu’au Magnificat conclusif, fondées sur l’utilisation de mélodies de plain-chant. Profondeur religieuse et grandeur opératique fusionnent ainsi dans cette œuvre unique, entre « ancien » et « nouveau » style, équilibre renaissant et floraison baroque. Distribution : Chœur de l’Opéra de Dijon Direction musicale Étienne Meyer Sopranos Capucine Keller, Dagmar Saskova, NN, NN Altos Maximiliano Baños, NN Ténors Vincent Bouchot, François-Nicolas Geslot, NN Basses Renaud Delaigue, NN Cornets à bouquin Judith Pacquier, Liselotte Emery Violons Jasmine Eudeline, Clémence Schaming Sacqueboutes Abel Rohrbach, Claire McIntyre, Emily White Basson Monika Fischaleck Violes de gambe Christine Plubeau, Ronald Martin-Alonso, Élodie Peudepièce Orgue et clavecin Laurent Stewart Théorbe Matthias Spaeter Harpe Giovanna Pessi Durée : 1h40 sans entracte

Votre billet est ici

AUDITORIUM DIJON Place Jean Bouhey Côte-dOr

21.0

EUR21.0.

Votre billet est ici